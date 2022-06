Sollten Außerirdische auf die Erde kommen und mit uns kommunizieren wollen, gebe es keinen Plan, so ein Astronomieprofessor aus Australien.

Professor Fred Watson, sagte, dass die Wissenschaftler eine Checkliste haben, um festzustellen, ob Außerirdische, die versuchen, Kontakt aufzunehmen, echt sind oder nicht. Aber selbst wenn die Wissenschaftler feststellen könnten, dass es sich um echte Außerirdische handelt, gibt es keine bekannten Regeln dafür, wer sie auf der Erde begrüßen sollte.

Es gibt keine Vorschriften", sagte der 77-jährige Professor aus Bradford. "Es gibt eine gut etablierte Kette von Abläufen, die durchlaufen werden müssen, und es würde eine Menge Analysen durchlaufen. Sobald die Wissenschaftler jedoch herausgefunden haben, was passiert ist, müssten die politischen Führer der Welt entscheiden, was sie dagegen tun wollen, und soweit ich weiß, gibt es keinen Plan dafür".

Der Wissenschaftler fügte aber hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es andere Lebensformen gibt, sehr gering ist.

"Die gängige Meinung ist, dass wir nur eine komplette Laune der Natur sind - intelligentes Leben ist so selten und ein so unwahrscheinliches Ereignis", so Watson abschließend.