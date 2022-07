Am Sonntagnachmittag waren zahlreiche Familien bei einem „Festival“ in Palma, Kampanien anzutreffen. Ein Highlight dieses Festes war die sogenannte „Swing-Chair-Ride“, ein schnelles, schwingendes Karussell.

Doch genau dieses Fahrgeschäft sorgte für ein erschreckendes Erlebnis für einige Familien. Kurz nach Erreichen der Höchstgeschwindigkeit begann das Fahrgeschäft zu wackeln, bis es schlussendlich zur Seite kippte. Eine Person filmte das Geschehen, nach dem Unfall eilten Eltern und Angehörige zu den Opfern des Unfalles.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Messebetreiber wegen fahrlässiger Körperverletzung, da das Fahrgeschäft aufgrund von strukturellen Schäden zur Seite gekippt war.

Ein Messebetreiber sagte Reportern, dass es „ein Wunder sei, dass niemand getötet wurde“.

#Italy. The carousel collapses in #Palma #Campania with dozens of people on board.



Moments of horror in Palma Campania, where a carousel collapsed on Sunday (July 10) evening.

Suddenly, the carousel lifted off the ground and fell on its side, hitting the car.