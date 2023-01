Fan kauft OnlyFans-Model Tesla – Dann erfährt Ehefrau davon

Ein OnlyFans-Model wurde von der Frau eines reichen Fans verklagt, nachdem er ihr einen brandneuen Tesla geschenkt hatte.

Die 24-jährige Kanadierin Alice Irving ist auf OnlyFans keine Unbekannte. Auch ist sie bekannt dafür, wenn es darum geht, Geschenke von den Männern zu erhalten, die ihre Online-Inhalte abonnieren. Sie sagte jedoch, dass der Tesla bei weitem das "verrückteste" einmalige Geschenk war, das sie erhalten hat.

Sie erzählte dem Daily Star: "Eines Tages erwähnte ich, dass ich ein Auto bräuchte und er sagte: 'Weißt du was, ich werde es dir schenken. Ich dachte, er würde es auf keinen Fall tun, aber er schickte mir eine E-Mail, in der stand, dass das Auto mir gehöre und dass ich es im Tesla-Zentrum in der Nähe meines Wohnorts abholen müsse. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er sich an seiner Frau rächen wollte - ich glaube, er sagte: 'Ich mache, was ich will'.

"Ich ging also hin, um das Auto zu holen, und konnte es nicht glauben - ich nahm sogar einen Freund mit, falls etwas passieren sollte." Wenig später erfuhr die Ehefrau des Mannes von dem Geschenk. Alice wusste, dass er verheiratet war, aber er hatte ihr zuvor erklärt, dass sie sich gerade scheiden lassen wollten. Sie sagte: "Ich glaube, seine Frau hat herausgefunden, dass er mir viel Geld gibt, wurde eifersüchtig und wollte sich von ihm scheiden lassen. Ich glaube nicht, dass es meine Schuld ist! Aber das hat er mir gesagt - sie hat es herausgefunden und wurde offensichtlich wütend."

Während des Scheidungsverfahrens beschloss die Ehefrau, als sie das Vermögen ihres Mannes sah, Anspruch auf den Tesla zu erheben. "Sie schickte mir Briefe und Anwälte, einen Haufen Dinge, die besagten, dass ich ihr eine Menge Geld schulde", sagte Alice. "Sie wollte, dass ich entweder das Auto zurückgeben oder einen entsprechenden Betrag zahlen sollte."

Alice sagte jedoch, dass es dem Fan gelungen sei, das Eigentum an dem Auto von sich auf das Unternehmen des OnlyFans-Models zu übertragen. Außerdem hatte sie es weiterverkauft, bevor das Paar die Scheidungspapiere offiziell unterschrieben hatte.