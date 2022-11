Fan zieht im Stadion blank: Wird jetzt Erotik-Star

Eine berufliche Veränderung strebt eine weiblicher Fan der mexinakinschen Fußballmannschaft Tigres an. Nachdem sie bei einem Spiel blank zog, wird sie nun Erotik-Star.

Carla Garza aus Monterrey, Mexiko, wurde mit ihrem wilden Jubel auf der Tribüne bekannt, als ihr Team Tigres einen späten Elfmeter zum 1:0-Sieg gegen Pachuca verwandelt. Die Frau hob nämlich ihr Shirt und zog im wahrsten Sinne des Wortes blank. Videos, in denen Garza ihr Hemd und ihren BH hochhebt, wurden im Internet hunderttausendfach aufgerufen.

Aus dem neu gewonnen Ruhm will die Frau nun Profit schlagen, sie wird jetzt Erotik-Star und eröffnet ein Konto auf OnlyFans. Sie verlangt 14 Euro im Monat, um "alle meine Geheimnisse zu erfahren".



Berichten zufolge wurde Garza aus dem Universitario-Stadion verbannt, wie Vereinspräsident Mauricio Culebro sagte: "Natürlich sollte so etwas bei einer solchen Veranstaltung nicht passieren, und wir werden darauf achten, dass es nicht wieder vorkommt, aber wir wissen, dass so etwas schwer zu kontrollieren ist."