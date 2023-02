Fast eine Million: So teuer war der UFO-Abschuss der USA

Eine F-16 der US-Luftwaffe verfehlte beim ersten Versuch, den über dem Lake Huron schwebenden Ballon abzuschießen. Erst beim zweiten Versuch gelang es. Pro Rakete fallen Kosten um die 400.000 Euro an.

Das unidentifizierte Flugobjekt wurde in einem Pentagon-Memo als "kleiner, metallischer Ballon mit einer angebundenen Nutzlast unter ihm" beschrieben. Das Objekt schwebte in der Nähe des östlichen Teils der oberen Halbinsel von Michigan über dem Lake Huron und kreuzte in der Nähe "sensibler US-Standorte", bevor es abgeschossen wurde.

Besonders horrende dürften die Kosten sein, denn pro Rakete fallen rund 400.000 Euro an, zwei wurden abgefeuert. Mit dem Start und der Landung plus Benzinkosten beläuft sich der Einsatz wohl auf rund 1 Million Dollar.

US-Kampfflugzeuge haben in diesem Monat bereits vier hochfliegende Objekte abgeschossen. Bei dem vor der Küste von South Carolina abgeschossenen Objekt handelte es sich bekanntermaßen um einen Ballon aus China. Wobei es sich bei den anderen drei Abschüssen handelte, ist noch unklar.