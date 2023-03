Der Ferrari 296 GTB und ein F12 lieferten sich auf einer engen Straße ein Rennen. Das Ergebnis ist ein Schaden in Millionenhöhe.

Zwei mutmaßliche Touristen verursachten schwere Schäden an öffentlichem und privatem Eigentum, nachdem sie am Wochenende auf einer winkeligen italienischen Straße mit ihrem Ferraris in ein Haus gekracht waren und Feuer gefangen hatten.



Das Duo musste zwar mit dem Flugzeug in ein Krankenhaus gebracht werden, erlitt aber Berichten zufolge keine schweren Verletzungen. Das Video welches den Crash zeigt geht derzeit in den sozialen Medien viral. Demnach waren beide Ferraris mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Zuerst prallt der 296 in eine Grasnarbe und wird in die Luft und in einen Metallzaun geschleudert, während der F12 weniger als eine Sekunde später ein ähnliches Schicksal erleidet. Schmutzklumpen und möglicherweise auch Teile der beiden Autos werden in den Swimmingpool eines Hauses geschleudert, dessen Überwachungskameras das Geschehen aus zwei Blickwinkeln einfangen.

Wie News Italy 24 berichtet, werden die Aufnahmen des doppelten Crashs von der örtlichen Polizei untersucht, um "jegliche Verantwortung zu überprüfen". Wir können uns nicht vorstellen, dass das eine besonders schwierige Untersuchung sein wird.