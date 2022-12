Feuerball über Erde explodiert: Experte über Herkunft fassungslos

Ein mysteriöser Feuerball, der eine dramatische Explosion über der Erde verursachte, ist zu seinem ursprünglichen Ursprung zurückverfolgt worden.

Ein Feuerball, der über Kanada explodierte, wurde zu seiner ursprünglichen Quelle zurückverfolgt. Ein Team von Wissenschaftlern hat die Reise des Weltraumfelsens untersucht und festgestellt, dass es sich nicht um einen normalen Meteor handelt. Stattdessen war das Objekt von der Oortschen Wolke - einer Kugel aus eisigen Objekten jenseits des Pluto - quer durch das Sonnensystem gereist, berichtet ScienceAlert.

Obwohl es nicht ungewöhnlich ist, dass Material aus der Oortschen Wolke sich den Weg durch die Milchstraße in Richtung Sonne bahnt, hat diese Entdeckung die Wissenschaftler überrascht, die sie als "Wendepunkt" bezeichneten. "Diese Entdeckung stützt ein völlig anderes Modell der Entstehung des Sonnensystems, das die Idee unterstützt, dass in der Oortschen Wolke neben eisigen Objekten auch große Mengen an felsigem Material vorhanden sind", erklärte der Physiker Denis Vida von der University of Western Ontario in Kanada.

Bislang waren die Objekte der Oortschen Wolke, die ihren Weg zu uns gefunden haben, eisig und hatten sehr elliptische Umlaufbahnen. Normalerweise würden Forscher erwarten, dass gefrorenes Ammoniak, Methan oder Wasser in die Oortsche Wolke zurückverfolgt werden kann - aber kein Gestein. Die Feuerkugel wurde ganze 100 km nördlich von Edmonton, Kanada, gesichtet, und Wissenschaftler beobachteten, wie sie in 2,4 Sekunden 148,5 km zurücklegte, bevor sie verglühte.