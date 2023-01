Fiel aus Fahrgeschäft und starb: Disneyland-Mitarbeiter lachten über Frau mit Behinderung

Die 66-jährige Joanne Aguilar stürzte beim Verlassen der Dschungel-Kreuzfahrt, brach sich das Bein und verbrachte die nächsten 10 Tage im Krankenhaus, bevor sie Monate später an einer Sepsis starb.

Disneyland-Mitarbeiter sollen eine 66-jährige behinderte Frau ausgelacht haben, bevor sie bei einem Fahrgeschäft stürzte und sich das Bein brach, heißt es in einer Klage. Joanne Aguilar verbrachte die nächsten 10 Tage zur Genesung im Krankenhaus, bevor sie wegen ihrer Verletzung in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, wo sie fünf Monate später leider an einer Sepsis starb.

Die Familie von Aguilar hat in Kalifornien eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung eingereicht und verklagt sowohl die Walt Disney Company als auch das Disneyland selbst. Aguilar besuchte den Vergnügungspark in Anaheim am 21. August 2021 mit ihren beiden erwachsenen Töchtern. Die Familie wollte mit der Dschungelkreuzfahrt fahren, aber ein rollstuhlgerechtes Boot war nicht verfügbar. Aguilar beschloss, das Boot mit Hilfe ihrer Töchter zu besteigen. Das Personal des Freizeitparks stellte "kleine ungesicherte Blöcke" auf den Stufen des Bootes bereit, um ihr zu helfen, die sich jedoch als unwirksam erwiesen.

In der Klage wird behauptet, das Disneyland-Personal habe sich über die Unbeweglichkeit der Frau "lustig gemacht und gekichert", anstatt zu versuchen, ihr beim Ein- und Aussteigen zu helfen. Die Familie behauptet, Aguilar habe sich durch die Ereignisse "entmenschlicht" gefühlt.

Aguilar verlor auf der Treppe das Gleichgewicht, fiel hin und brach sich den Oberschenkel. Sie verbrachte einige Tage im Krankenhaus, bevor sie in ein Rehabilitationszentrum verlegt wurde, wo sie nach mehreren Monaten einen septischen Schock erlitt und auf tragische Weise verstarb.