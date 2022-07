Fischer fängt fünf Meter langes Seeungeheuer

Der Riesen-Fisch wurde an der Küste Chiles gefangen. Einheimische fürchten ein kurz bevor stehendes Unglück.

Der Fisch, der auch als "König der Heringe" bekannt ist, misst mehr als fünf Meter Länge. Die seltenen Tiefseefische sind zu einer Volkslegende geworden, weil sie angeblich die Zukunft voraussagen können. Vor allem seit dem Jahr 2011, als mehrere Fische vor der Katastrophe von Fukushima angespült wurden, glauben die Einheimischen an die Bedeutung der Tiere.

© Jam Press Vid

Das Video erhielt 10 Millionen Likes, löste aber auch Bedenken bei den Einheimischen aus, die sich vor einem Erdbeben fürchteten. Ein Zuschauer schrieb: "Und wohin sollen wir jetzt fliehen?..." "Das ist ein beängstigender, erstaunlicher Fisch", kommentierte ein anderer, während ein dritter hinzufügte: "Ruderfische leben in der Tiefe. Es heißt, wenn sie an die Oberfläche kommen, liegt das daran, dass die tektonischen Platten in Bewegung sind."

© Jam Press Vid

Die Fische leben in tiefen Gewässern und kehren nur an die Oberfläche zurück, wenn sie krank sind, sterben oder sich fortpflanzen. Das hat Spekulationen genährt, dass sie bei Wetterveränderungen an die Oberfläche zurückkehren könnten. Ihr langer, silberner Körper sieht aus wie ein Band und weist eine große rote Rückenflosse und zwei kleinere Brustflossen auf.