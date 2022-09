Fischer überlebte 11 Tage auf offenem Meer in einem Kühlschrank

Romualdo Macedo Rodrigues, 44, war Ende Juli mit einem etwa 7 m langen Holzboot aus Oiapoque im Bundesstaat Amapa im Norden Brasiliens ausgelaufen.

Er war auf dem Weg nach Ilet la Mere, einer Insel vor der Küste von Französisch-Guayana, die im Westen an Amapa grenzt, um dort einige Tage zu fischen, berichteten brasilianische Medien. Doch auf dem Weg begann das Unglück seinen Lauf zu nehmen, das Boot füllte sich mit Wasser und begann zu sinken.

Rodrigues, der nicht schwimmen konnte, überlebte, indem er in eine Gefriertruhe kletterte, die er an Bord hatte. Immer wieder drang das Wasser in die Gefriertruhe ein, welches er dann mit den Händen ausschöpfte. Elf Tage später wurde er von der Besatzung eines anderen Schiffes in den Gewässern vor der Küste von Surinam, das im Westen an Französisch-Guayana grenzt, entdeckt und aus dem Meer gezogen.

© CEN/CEN ×

Die Stelle, an der er gerettet wurde, liegt etwa 450 km von der Stelle entfernt, an der sein Boot gesunken ist, berichten brasilianische Medien. Bei der Rettung war der Mann dehydriert und desorientiert, seine Kleidung war zerrissen. Nach seiner Rettung wurde der Mann vorläufig von der Küstenwache festgenommen, da er keine Papiere bei sich hatte.

"Er war sehr abgemagert, geschwächt, aber sehr guter Dinge", sagte der Polizeibeamte Luis Carlos Porto. "Die Wunden, die er am Körper hatte und die mit der Sonne zusammenhingen, waren schon viel besser. Er sagte, er habe aufgrund der großen Hitze, des Salzes und des Lichts Sehprobleme gehabt, aber er war sehr ruhig und bei guter Gesundheit."

© CEN/CEN ×

Rodrigues wurde schließlich mit einem Flug in sein Heimatland zurückgebracht. Zurück in seiner Heimat erzählte er den lokalen Medien von seiner schrecklichen Tortur: "Ich dachte, ich würde von Haien angegriffen werden, weil es auf hoher See viele neugierige Fische gibt". "Ich hörte ein Geräusch und da war ein Boot über der Tiefkühltruhe, aber sie dachten, es sei niemand da", sagte Rodrigues über den Moment seiner Rettung. Während seiner Tortur nahm der Mann rund 5kg ab,