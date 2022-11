Fitness-Oma (64) verrät ihre Tipps fürs Training

Lesley Maxwell (64) geht derzeit im Netz steil durch die Decke. Im Internet stellt sie gerne Beiträge von ihrem Training hoch und verrät nun ihr Geheimnis für ihren fitten Körper.

Diese 64-Jährige ist wohl fitter, als so mancher in einer deutlich jüngeren Altersklasse. Auf Instagram folgen ihr fast 120.000 Menschen, wo sie regelmäßig mit Workout-Videos und heißen Bilder begeistert. Sie trainiert auch gerne mit ihrer Enkelin, Tia (20), welche ihr in der Fitness um nichts nachsteht. Kürzlich erst verriet sie gegenüber dem "Daily Star", dass sie öfters für Schwestern gehalten werden.

In ihrem neuesten Beitrag hat sie nun verraten, wann die beste Zeit zum Trainieren ist. Demnach trainiert sie nur mit vollem Magen, damit der Körper genug Proteine und Fette zur Verfügung hat. Falls es schnell gehen muss, bereitet sie sich vorher einen Shake zu, welcher Collagen-Proteinpulver, Ziegenjoghurt und ein rohes Eigelb beinhaltet. Insgesamt trainiert die 64-Jährige vier bis fünf Mal in der Woche.