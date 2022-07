Beim Training mit einer Hantel, setzt sich plötzlich eine wildfremde Frau mit ihrem Hintern auf das Gesicht des Australiers Samuel Stratis.

Wie die meisten Menschen konzentriert sich auch die Frau in lila Leggins komplett auf ihr eigenes Training in einem Fitness-Center. Nachdem sie sich eine größere Hantel schnappt, macht sie in den Spiegel blickend einen Schritt zurück.

Als sie sie mit der Hantel in die Kniebeuge geht, geschieht das Malheur. Sie setzt sich mit ihrem Hintern genau auf das Gesicht des Australiers Samuel Stratis. Dieser hatte die Handykamera angeschaltet, um sich beim Training zu filmen."Erwarte das Unerwartete" titelt er bei sein Video auf TikTok, welches das Netz amüsiert.