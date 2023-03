Forscher benennen Killer-Bakterie nach Hollywood-Superstar

KeanuReeves inspirierte die Namensgebung für ein neues pilztötendes Bakterium.

"Die Lipopeptide töten so effizient, dass wir sie nach Keanu Reeves benannt haben, weil auch er in seinen Rollen extrem tödlich ist", teilte Sebastian Götze, ein Forscher des deutschen Leibniz-Instituts für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie, am Montag in einer Pressemitteilung mit.

Die nach dem Schauspieler benannte Verbindung "Keanumycine" bekämpft pflanzliche Pilzkrankheiten und humanpathogene Pilze. Sie ist für pflanzliche und menschliche Zellen unschädlich und damit eine umweltfreundliche Alternative zu chemischen Pestiziden, heißt es in der Pressemitteilung.

Reeves scherzte: "Sie hätten es John Wick nennen sollen ... aber das ist ziemlich cool ... und surreal für mich. Aber danke, liebe Wissenschaftler! Viel Glück, und danke, dass ihr uns geholfen habt."