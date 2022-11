Forscher finden 400 Millionen Jahre altes Fossil!

Zwei Fossilien, die von Forschern entdeckt wurden, sind vermutlich die ersten ihrer Art in Europa.

Die Exemplare, die in der Nähe von Llandrindod Wells, Powys, gefunden wurden, befanden sich in Felsen am Meeresboden, die aus der Zeit stammen, als Mittelwales noch vom Meer bedeckt war. Das bedeutet, dass sie mehr als 400 Millionen Jahre alt sind und der Kreatur Opabinia ähneln, die 40 Millionen Jahre früher in Kanada lebte.

© Museum Wales ×

Die Entdeckung wurde von Forschern des Museum Wales gemacht. Die unabhängigen Forscher und Einwohner von Llandrindod, Dr. Joseph Botting und Dr. Lucy Muir, fanden die Fossilien auf einem Schafsfeld. Fossilien eines ähnlichen Tieres namens Utaurora wurden in den USA in Gesteinen eines vergleichbaren Alters gefunden.

Man nimmt an, dass die Tiere damit Nahrungsreste vom Meeresboden aufnahmen und zu ihrem Maul beförderten, das sich hinter der Nase an der Unterseite des Kopfes befand. Eines der fossilen Tiere erhielt den wissenschaftlichen Namen Mieridduryn bonniae, benannt zu Ehren von Bonnie, der Nichte der Besitzer des Grundstücks, auf dem das Fossil gefunden wurde.