Jimmy Donaldson, besser bekannt unter dem Namen MrBeast, arbeitet mit Epic Games an einer Aktion, die der Fortnite-Hersteller noch nie zuvor gemacht hat.

Das Battle-Royale-Spiel wird die "MrBeast's Extreme Survival Challenge" veranstalten, ein virtuelles Spießrutenlaufen von zeitlich begrenzten Herausforderungen mit einem großen Preis für einen Gewinner. Der Fortnite-Spieler, der die beste Punktzahl im MrBeast-Herausforderungsmodus erreicht, erhält 1 Million Euro. Die Herausforderung startet am 17. Dezember und kann im Abschnitt "Fortnite Competitive" des Spiels gefunden werden.

Offenbar kann man die Überlebensherausforderung an diesem Tag zwischen 18:00 und 21:00 so oft wiederholen, wie man möchte, um den Highscore zu erreichen. Die Herausforderungsinsel wurde bereits am Dienstag, den 13. Dezember, freigeschaltet, damit die Spieler vor dem Wettbewerb genügend Zeit zum Üben haben. Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen die Spieler die Zwei-Faktor-Authentifizierung in ihrem Konto aktiviert und Stufe 15 erreicht haben.

Der besondere Wettbewerb wird auch die Aufmerksamkeit auf die Spielmodi von Fortnite jenseits von Battle Royale lenken. Der Hersteller von Fortnite, Epic Games, setzt stark auf nutzergenerierte Inhalte. Das Spiel, das eigentlich eher eine Spieleplattform ist, beherbergt ein unendliches Portal an Spezialmodi, Herausforderungen und virtuellen Treffpunkten, die meisten davon von einzelnen Amateur-Gamedesignern erstellt.