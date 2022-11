Frau (25) zog Drogen-Imperium völlig alleine auf

Eine Drogendealerin, die ihren Reichtum auf Snapchat zur Schau stellte, wurde von der Polizei gefasst und festgenommen. Sie hatte ihr Drogenreich ohne jegliche Hilfe aufgebaut.

Henna Ashraf (25) postete auf der App "Snapchat" Bilder von ihrem Mercedes und von Bargeldstapeln. Die Polizei der West Midlands erklärte, es sei "ungewöhnlich", dass sie allein operierte und eine Drogenimperium leitete. Doch als die Polizei die Frau bei einer Autokontrolle stoppte, geriet sie in Panik. In Panik warf Ashraf einen Gegenstand aus dem Autofenster, der den Beamten verdächtig vorkam.

Im Inneren des Autos fanden die Beamten ein beschädigtes Nokia-Handy, das in der Mitte gefaltet und dann zwischen den Sitzen und der Mittelkonsole eingeklemmt war. Ashraf wurde daraufhin verhaftet und in Gewahrsam genommen. Es wurde festgestellt, dass von dem Telefon aus Textnachrichten verschickt wurden, in denen für Drogen der Klasse A, Heroin und Crack geworben wurde.

© West Midlands Police

Detective Superintendent Syed Hussain sagte: "Die Gangs der County Lines sollten wissen, dass wir sie im Visier haben und dass wir das ganze Jahr über rund um die Uhr daran arbeiten, sie zu stoppen. Wir sind entschlossen, Menschen wie Ashraf daran zu hindern, aus dem Elend anderer Menschen Profit zu schlagen." Die Frau steht vor Gericht und muss mit einer Haftstrafe rechnen.