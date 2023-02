Frau (85) bei Rettungsaktion von Alligator getötet

Eine 85-jährige Frau wurde am Montag nach einem Zwischenfall mit einem Alligator im Südosten Floridas getötet, wie die Behörden für Wildtiere mitteilten.

Die Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) und das St. Lucie County Sheriff's Office reagierten am Montag auf einen Notruf über einen offensichtlichen Alligatorbiss in St. Lucie, Florida, sagte die FWC. FWC-Sprecherin Arielle Callender sagte CNN, die Frau sei mit ihrem Hund unterwegs gewesen, als sich der Vorfall ereignete, und der Hund habe überlebt.

© WPTV ×

Wie lokale Medien berichten habe der Alligator den Hund der Frau gepackt, und als sie versuchte, den Hund zurückzuholen, sei sie dem Alligator zum Opfer gefallen. Ken Mascara, Sheriff von St. Lucie County, sagte gegenüber WPTV, er schätze den Alligator auf eine Länge von fast zwei Metern.

Die Frau wurde geborgen und der Alligator, der in den Vorfall verwickelt war, wurde von einem beauftragten Alligatorenfänger eingefangen, so die FWC.

"Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei der Familie und den Freunden des Opfers", heißt es in der Erklärung der FWC. Schwere Verletzungen durch Alligatoren sind im Bundesstaat Florida selten.