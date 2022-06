Frau behauptet von Geist angeflirtet worden zu sein

Eine Geisterjägerin behauptet, der "sexieste Geist, den sie je gesehen hat", habe mit ihr in einer "sehr, sehr alten Kneipe" geflirtet, was sie mit einem "Kribbeln" zurückließ.

Die 50-jährige Rachel Parsons will in einem alten Pub von einem Geist angeflirtet worden sein. Die Geisterjägerin, die immer wieder alte Pubs auf Geister untersucht, wurde von der unheimlichen Begegnung überrascht.

Rachel erzählte dem Daily Star, dass sie vermutet, dass der Geist - der möglicherweise Marcus heißt - sich in der Nacht ihres Besuchs im vergangenen September ein "dralles Mädchen" vorgestellt hat.

© DaillyStar

Sie sagte: "Wir hatten einige flirtende Geister. Wir waren in einem sehr, sehr alten Pub und ich spürte diesen Kerl, der, nun ja, er war umwerfend, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber er war ein umwerfender Kerl mit einem zerzausten Hemd und wir hatten etwas, das wir eine Wortbank nennen, damit die Geister sie manipulieren und Wörter buchstabieren können."

In dem Clip ist Rachel zu hören, wie sie ihren Kollegen erzählt: "Ich sag euch was, ich habe noch nie so einen, er ist so gutaussehend, er ist so dunkel und gutaussehend, er ist absolut schön, ziemlich sexy sogar, ich habe noch nie so einen sexy Geist gesehen.

Rachel gab zu, dass sie ein "Kribbeln" verspürte und ihr "schwindelig" wurde. Sie setzte sich in den Pub, wo sie sofort eine Vision von einem Vagabunden hatte, der vor 200 Jahren neben ihr auf einer Bank schlief.