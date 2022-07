Frau findet Dollar-Note auf Boden: Stirbt beinahe nach dem Aufheben

Der dramatische Fall ereignete sich in Dallas, Texas, als eine Frau einen 1-Dollar Schein auf dem Boden fand. Das vermeintliche Geschenk entpuppte sich aber als Falle.

Eine Frau brach direkt nach dem Aufheben es Dollar-Scheines zusammen und wäre fast an den Konsequenzen gestorben. Die Frau versuchte sich nach dem Aufheben noch am Arm des Mannes festzuhalten, doch auch dieser bekam sofort einen Ausschlag und seine Lippen wurden blau.

Sie sagte: "Ich sehe einen Dollar-Schein auf dem Boden. Ich dachte mir absolut nichts dabei und hob ihn auf. Aber sie fühlte sich sofort krank. "Mein Körper wurde völlig taub, ich konnte kaum sprechen und kaum atmen. Es ist fast wie ein brennendes Gefühl, wenn man so will, dass hier an den Schultern anfängt und dann einfach nach unten geht, weil es fast so ist, als würde es den ganzen Körper betäuben.

Ihr Ehemann sagte: "Sie hat eine Zeit lang nichts gesagt, dann sagte sie: "Justin, es tut mir leid. Ich liebe dich." Dann hat sie einfach aufgehört zu reden.". Justin brachte seine Frau doch gerade noch rechtzeitig ins Spital. Renees Symptome klangen nach etwa vier Stunden ab und sie wurde mit einer versehentlichen Überdosis Drogen entlassen. Es wird vermutet, dass der sich auf dem Boden befindliche Dollar-Schein mit Fentanyl versetzt war.