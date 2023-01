Eine Frau verriet, wie sie KI nutzte, um zu entscheiden, ob sie ihren Mann verlassen sollte oder nicht.

Nach einer Affäre mit einem Liebhaber, den sie auf IllicitEncounters.com kennengelernt hatte, wandte sich eine Frau an KI, um sie zu fragen, ob sie ihren Ehemann verlassen sollte oder nicht. Sarah, die in der Tech-Branche arbeitet und in die Welt der KI eingetaucht ist, begann, Chat:GPT - den KI-Trend, der die Welt erobert - außerhalb des Büros in ihrem Privatleben zu nutzen.

Zwischen Weihnachten und Neujahr spitzten sich die Probleme in ihrer Ehe zu, und sie wusste, dass sie sich entscheiden musste, ob sie versuchen sollte, die Dinge zu Hause in Ordnung zu bringen - oder ihren Mann, mit dem sie fünf Jahre verheiratet war, für ihren Liebhaber zu verlassen. Sarah bat die KI-App um eine Antwort auf die Frage, wie ihr ideales Ende der Affäre aussehen würde und was sie tun sollte.

Sie erklärte: "Ich habe die App im Wesentlichen gebeten, mir eine Geschichte zu schreiben, die auf meiner aktuellen Situation basiert, und was die Person in der Geschichte in einer scheiternden Ehe tun sollte, während sie die Aufregung der Affäre erlebt, die ich hatte. Das Faszinierende war, dass es mein Dilemma so gut aufgriff und sogar mein eigenes Glück berücksichtigte. Am Ende sagte mir das System, dass ich mein Glück an die erste Stelle setzen und meinen Mann verlassen sollte, was ich nun getan habe.