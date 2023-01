Frau isst ständig Matratzen: Auch das Bett der Mutter blieb nicht verschont

Eine Frau, die ständig Matratzen als Mahlzeiten verzehrte, erklärte in einem TV-Interview, wann sie mit der außergewöhnlichen Nahrungsaufnahme begann und welche Folgen es haben kann.

In der TLC-Sendung My Strange Addiction erklärte Jennifer, dass sie täglich etwa einen Quadratmeter Matratzen verzehrt und dann die Matratze ihrer Mutter aß, nachdem sie alle ihre eigenen vertilgt hatte. Sie sagte: "Ich esse meine Matratze am liebsten pur, ohne Mayonnaise, ohne Butter, ohne all das. Die einzige Nebenwirkung des Matratzenessens sind Blähungen. Es kommt in meinen Körper und verlässt ihn wieder, es kommt in mein System und geht wieder raus."

© YouTube/TLC

Jennifer erklärte, dass sie zum ersten Mal Matratzen aß, als sie gerade fünf Jahre alt war und anfing, den Schwamm von ihrem Sitz im Familienauto zu essen. Von da an ging es Schlag auf Schlag, und obwohl sie keine gesundheitlichen Probleme damit hatte, barg ihre Sucht das Risiko eines Leberschadens oder einer Darmverstopfung, die zum Tod führen konnte.

In der Sendung My Strange Addiction wurde Jennifer vor dem potenziell tödlichen Risiko ihrer Sucht gewarnt und versprach, ihr Verhalten zu ändern.