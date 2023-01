Frau merkte erst 10 Monate nach Hochzeit, dass 'Ehemann' eine Frau ist

Eine Frau fand heraus, dass ihr "Ehemann" in Wirklichkeit eine Frau war, obwohl die beiden seit 10 Monaten verheiratet waren.

Die Indonesierin sagt, sie sei eine Beziehung mit einem Mann eingegangen, der sich Ahnaf Arrafif nannte, nachdem sie ihn über eine Dating-App kennengelernt hatte.

Während des Dates hatte Arrafif behauptet, ein qualifizierter Neurologe zu sein, der seinen Abschluss an einer Top-Universität in New York gemacht hatte. Nach nur drei Monaten Beziehung heirateten die beiden im Rahmen einer nikah siri, einer "heimlichen Hochzeit", die von der Religion, nicht aber vom Gesetz anerkannt wird. Das Paar heiratete auf diese Weise, da der "Bräutigam" nicht in der Lage war, die für eine legale Hochzeit erforderlichen Ausweispapiere vorzulegen.

© Tribun-video.com

Doch nach knapp einem Jahr merkte die Frau aber, das ihr Ehemann eigentlich eine Frau war. Auf die Frage, warum sie nicht gemerkt habe, dass ihr "Ehemann" eine Frau sei, sagte sie, ihr sei gesagt worden, sie dürfe "nicht direkt auf Arrafifs Genitalien schauen" und ihre "Augen seien vor jeder sexuellen Aktivität mit einem Tuch bedeckt" gewesen.

Sie sagte auch, Arrafif würde sich nur ausziehen, wenn es im Zimmer stockdunkel sei, sie habe ihren "Mann" also nie nackt gesehen.