Frau mit fast 40 sieht jünger aus als mit 20

Adriana Krzesniak sieht mit ihren 39 Jahren jünger aus als mit 20. Sie schwört auf eine Zutat in ihrem Essen.

"Ich bin fast 40, sehe aber jünger aus als in meinen 20ern", erklärt die 39-jährige Adriana Krzesniak. Das liege an einem einzigen Trick.

Ihr jugendliches Aussehen sei auf eine Reihe von Veränderungen in ihrem Leben zurückzuführen. Wie sie jung war, hätte sie sich viel älter gefühlt, weil sie eingesperrt und unglücklich war.

© Adriana Krzesniak ×

Als sie ihren ersten Mann verließ und nach Deutschland zog, hätte sich sukzessive ihr Leben verändert.

Ihren perfekten Teint würde sie unter anderem einer gesunden Einstellung, einer einfachen Hautpflegeroutine und einer guten Ernährung verdanken. Wichtig sei aber vor allem das Gewürz Kurkuma. Dieses würde sie bei den meisten Mahlzeiten einsetzen.

© Adriana Krzesniak

"In meinen 20ern hatte ich immer den Eindruck, dass ich etwas zu beweisen hatte, und es gab so viele Erwartungen", erklärt die blonde Schönheit. "Jetzt bin ich mit mir selbst im Reinen und habe aufgehört, mich zu stressen."