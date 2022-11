Unglaubliche Szenen ereigneten sich am Flughafen, nachdem eine Frau zu spät beim Check-in-Schalter erschienen war und nicht mehr an Bord durfte.

Zu spät und mit abgelaufenem Reisepass erschien eine Frau am Check-in-Schalter am Flughafen in Mexiko City. Folglich durfte sie nicht mehr an Board gehen und würde somit ihren Flug verpassen. Als sie das hörte, schienen bei ihre alle Sicherungen durchzubrennen. Sie hüpfte über die Theke und ließ ihrem Wutanfall freien Lauf.

Moment woman throws punches at Emirates airline employee and hurls objects at bystanders after

missing her flight at #MexicoCity airport pic.twitter.com/sHsPEKkWzl — Hans Solo (@thandojo) November 7, 2022

Zunächst attackierte sie das Personal, ehe sie dazu überging, alles, was ihr in die Finger kam, in der Gegend herumzuwerfen. Als sie schließlich festgehalten werden kann, wird sie dem Sicherheitspersonal und der Polizei übergeben. Welche Konsequenzen der aufgebrachten Frau nun drohen, ist unbekannt. Im Internet werden indes Aufnahmen dieses Vorfalles tausendfach geteilt und verbreitet.