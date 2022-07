Frau will wegen Fötus im Bauch auf Überholspur fahren

Der bizarre Vorfall ereignete sich in Texas, USA. Eine Mutter wollte auf der Überholspur fahren, da sie einen Fötus im Körper trug. Nun geht die Frau gegen den Strafzettel vor.

Eine Mutter geht gegen einen Strafzettel vor, nachdem sie alleine im Auto auf der Überholspur und fuhr und von der Polizei mit einer Strafe belegt wurde. Die werdende Mutter argumentierte, dass der Fötus in ihrem Bauch als eigene Person angesehen werden muss.



"Ich war unterwegs, um meinen Sohn abzuholen. Ich wusste, dass ich mich keine Minute verspäten durfte, also nahm ich die Überholspur", sagte sie der Zeitung. "Als ich die Überholspurspur verließ, befand sich am Ende der Ausfahrt eine Kontrollstelle. Ich trat auf die Bremse und wurde von der Polizei angehalten. Der Polizist fragte sie, ob sie einen Beifahrer bei sich habe, und sie antwortete, dass dies tatsächlich der Fall sei.



"Ich zeigte auf meinen Bauch und sagte: 'Mein kleines Mädchen ist genau hier. Sie ist eine Person", sagte Bottone aus Plano. "Er sagte: 'Oh, nein. Es müssen zwei Personen außerhalb des Körpers sein.'" Die Mutter erwähnte dann, dass aufgrund des Verbotes zur Abtreibung jeder Mensch, egal ob innerhalb oder außerhalb des Körpers, als physische Person angesehen werden muss.



"Er sagte: 'Ich will mich damit nicht befassen.' Er sagte: 'Ma'am, es bedeutet zwei Personen außerhalb des Körpers'," fügte sie hinzu. "Das bringt mein Blut zum Kochen. Wie kann das fair sein? Nach dem neuen Gesetz ist dies ein Leben", sagte Bottone und fügte hinzu, dass sie beabsichtigt, gegen den Strafzettel zu kämpfen. Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs verbietet die Abtreibung ab dem Zeitpunkt der Befruchtung.



Einige Kliniken in diesem Bundesstaat durften weiterhin Abtreibungen bis zu sechs Schwangerschaftswochen anbieten, nachdem ein Richter ihnen Ende Juni eine einstweilige Verfügung erteilt hatte.