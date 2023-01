Nachdem sie in den letzten zehn Jahren jedes Land der Welt besucht haben, haben zwei Frauen mitgeteilt, in welchen Ländern die Menschen am freundlichsten sind.

Die Australierin Rachel Davey und die Slowakin Martina Sebova hatten unabhängig voneinander über 100 Länder besucht, bevor sie sich 2008 in Europa trafen. Die beiden kamen sich näher und begannen, ihre Reisen in einem Blog, Very Hungry Nomads, zu dokumentieren. Kurz darauf begaben sie sich auf eine Reise, auf der sie die restlichen 88 von der UN anerkannten Länder besuchen wollten.

Obwohl sie so viele verschiedene Kulturen kennengelernt haben, sagt Martina, dass es einige Länder gibt, die einfach aus dem Rest herausragen. "Die Menschen im Sudan und im Iran gehörten zu den freundlichsten, denen wir je begegnet sind", erklärt sie. "Die meisten Menschen würden aufgrund des Bildes, das wir sehen, annehmen, dass diese Länder sehr gefährlich sind."

Martina fügte hinzu, dass auch Eritrea, ein kleines Land an der Ostküste Afrikas, für sie und Rachel etwas Besonderes war. Derzeit werden LGBTQIA+ Menschen in über 70 Ländern der Welt immer noch kriminalisiert, was bedeutet, dass Rachel und Martina ihre Beziehung verstecken müssen. "Wir haben viele Länder besucht, in denen es nicht einmal das Konzept eines gleichgeschlechtlichen Paares gibt", sagt Martina.

"Und wir wollten auf keinen Fall unsere persönliche Sicherheit aufs Spiel setzen." Die Reisenden erklärten jedoch, dass dies "nie ein großes Problem" gewesen sei, und das Paar beschloss, seinen Beziehungsstatus nicht offen zu legen. Die beiden besuchten sogar Länder wie Nordkorea, Afghanistan, Saudi-Arabien, Bhutan und Pakistan.