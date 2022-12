Freizeitpark-Horror: 'Slingshot' reißt plötzlich ab

Zwei Menschen haben eine schreckliche Erfahrung gemacht, nachdem der "Slingshot", mit dem sie unterwegs waren, gerissen ist.

Das Duo bestieg das Fahrgeschäft im Londoner Winter Wonderland im Hyde Park, um in einer Kapsel in die Luft geschossen zu werden. Slingshot-Fahrgeschäfte werden von einer Federmaschine angetrieben, die eine Menge Druck auf die Bänder ausübt, die die Metallkugel halten. In dem schockierenden Video, das im Winter Wonderland aufgenommen wurde, ist klar zu erkennen, dass eines dieser Bänder versagt hat.

Winter wonderland slingshot fail ???????? pic.twitter.com/u8Ai7Q6YCI — ALBY LAD (@AlbyLad_) December 15, 2022

Es ist unklar, ob das Band riss, als die Kapsel in die Luft ging, oder als sie gespannt wurde. Die Kapsel schoss dann nach oben und zur Seite, bevor sie gegen einen der beiden Pfosten prallte, die die Struktur stützen. In den sozialen Medien wurden Aufnahmen des Vorfalls gepostet, und viele waren schockiert von dem, was sie sahen. Eine Person schrieb: "Du wirst mich NIE auf so einem Ding erwischen".

Keiner der beiden Fahrgäste wurde verletzt.