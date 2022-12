Gab keinen Mais mehr: Rabiater Kunde schießt auf KFC-Angestellte

Ein wütender KFC-Kunde hat einen Angestellten an einem Drive-Thru niedergeschossen, nachdem er wütend wurde, als er feststellte, dass dem Schnellrestaurant der Mais ausgegangen war.

Nach Angaben der Polizei in St. Louis befindet sich ein KFC-Mitarbeiter in kritischem Zustand, nachdem er von einem wütenden Kunden angeschossen wurde. Nach Angaben der Ermittler fuhr der Schütze die Drive-Thru-Spur eines KFC im Viertel Central West End der US-Stadt und versuchte, eine Bestellung aufzugeben. Doch der Mann, der als 40- oder 50-jährig beschrieben wird, bedrohte das Personal über die Drive-Thru-Lautsprecherbox, als ihm gesagt wurde, dass es keinen Mais mehr gebe, berichtet KMOV4.

ABC News berichtet, dass der wütende Mann, der im Besitz einer Handfeuerwaffe war, dann an das Fenster des Drive-Thru heranfuhr. Ein Angestellter ging nach draußen, um mit dem Fahrer über das Problem zu sprechen. Dabei wurde der Angestellte von dem rabiaten Mann angeschossen. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich derzeit in einem kritischen, aber stabilen Zustand.

Der Fahrer floh nach der Schießerei vom Tatort.