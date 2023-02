Gab tausende Euro aus: Diese Frau heiratete sich selbst

Der Tag der Hochzeit gehört für viele wohl zum schönsten Tag des Lebens. Diese Frau brauchte für die Hochzeit keinen Partner, sie heiratete sich einfach selbst.

Die 30-jährige Danni erzählte wie sie 4.000 Euro ausgab, um sich selbst zu heiraten. In der Folge mit dem Titel "Forget You, I'm Marrying Myself" interviewten die Macher mehrere Frauen, die eine Liebesbeziehung mit sich selbst eingegangen sind.

Der allgemeine Konsens der Frauen war, dass sie in ihren früheren Beziehungen viele Traumata erlebt hatten und deshalb beschlossen, die Suche nach "dem Einen" aufzugeben und stattdessen sich selbst zu heiraten.

Bei der Trauung küsste Danni ihr Spiegelbild, nachdem der Trauredner verkündet hatte: "Ich erkläre dich jetzt zum Ehepaar: "Ich erkläre dich jetzt zur verheirateten Frau, du darfst dich jetzt küssen." "Man kann es nicht übertreiben, wenn man sich selbst feiert", sagte Danni.

"Ich habe aufgehört zu trinken, ich habe aufgehört, Sex zu haben, und ich habe gesagt, jetzt ist es Zeit, dass ich zur Therapie gehe, es ist Zeit, mich selbst zu heiraten. Ich habe etwas, das ich noch nie zuvor hatte, und mein Becher ist voll." Die ganze Veranstaltung auf der ie Hochzeit stattfand plus Redner soll der Frau rund 4.000 Euro gekostet haben. Für Danni wohl eine gute Investition.