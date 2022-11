Gamer trank 12 Energy-Drinks in 10 Minuten: Beinahe gestorben!

Ein Gamer wäre im Krankenhaus fast gestorben, nachdem er innerhalb von zehn Minuten ein Dutzend Energydrinks getrunken hatte.

Laut Dr. Bernard Hsu, dem klinischen Pharmazeuten hinter dem Kanal "ChubbyEmu", wurde JS mit einer Reihe mysteriöser Symptome ins Krankenhaus eingeliefert. Was JS den Ärzten verschwieg, war, dass er offenbar eine Mutprobe unternommen hatte, bei der er 12 Energydrinks getrunken hatte, um seine Kollegen zu beeindrucken.

© Chubbyemu/YouTube ×

Dr. Hsu sagte: "Unmittelbar nachdem er alle 12 Energydrinks in sich hineingestopft hatte, fühlte sich JS nicht wohl", und fügte hinzu: Um sich abzulenken, begann er Spiele zu spielen". JS bekam Herzflattern, das er aber als koffeinbedingt abtat, danach starteten die Rückenschmerzen. Daraufhin übergab sich der Mann in die Küchenspüle und fühlte sich immer schlechter.

Nach einem Tag, in dem er weder essen noch trinken konnte, wies er sich selbst in die Notaufnahme ein, wo er sich beim Eingang ebenfalls übergeben musste. Die Ärzte stellten schließlich fest, dass JS eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung entwickelt hatte, bei der seine Bauchspeicheldrüse aufgrund des hohen Gehalts an Koffein, Zucker und anderen Chemikalien in den Energydrinks begonnen hatte, sich selbst zu verdauen". Nach einer Behandlung mit Antibiotika erholte sich der Gamer.