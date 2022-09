Gebrochenen Fuß vorgetäuscht: Frau schummelt sich an Flughafenschlange vorbei

Mit einem dreisten Versuch machte eine Britin am Flughafen von Manchester auf sich aufmerksam. Die Frau täuschte einen gebrochenen Fuß vor , um an der Warteschlange vorbeizukommen.

Charlotte Rees umging die Warteschlange am Flughafen Manchester, indem sie einen gebrochenen Fuß vortäuschte.In einem auf TikTok verbreiteten Video war die Frau über diesem Umstand auch noch glücklich. Charlotte Rees, 32, flog mit ihrem Verlobten Paul Brown vom Flughafen Manchester nach Mallorca, als sie den Trick durchführte und einen schützenden Stiefel trug, um nicht mit anderen Passagieren warten zu müssen.

© Triangle News

Charlotte sagte: "Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, in der Schlange stehen zu müssen. Ich war sehr überrascht, dass es funktioniert hat. Ich hatte Mitleid mit den anderen Wartenden. Aber wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie sich auch vor der Schlange anstellen können. Ich habe mir viele verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich die Warteschlange hätte überbrücken können, und mich für die Idee mit dem Stiefel entschieden, in der Hoffnung, dass es klappt - und das hat es auch."

Das Video wurde mit dem Untertitel "Wie man in fünf Minuten durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen kommt, wenn man drei Stunden in der Schlange steht," unterlegt. Das Flughafenpersonal betonte, dass ein solches Verhalten nicht akzeptabel sei. Ein Sprecher des Flughafens Manchester sagte der Zeitung The Sun: "Wir arbeiten hart mit unserem Anbieter für unterstütztes Reisen, ABM, um sicherzustellen, dass Flugreisen für alle zugänglich sind und dass alle Passagiere eine reibungslose Reise durch den Flughafen Manchester haben.