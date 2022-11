Gefährliche Apps: Diese Anwendungen sollten Sie löschen

Trotz vieler Sicherheitsvorkehrungen schaffen es immer wieder bösartige Apps in den App Store oder Google Play Store. Hier finden Sie eine Liste mit den Apps, welche Sie umgehend deinstallieren sollten.

Diverse Spezialisten von unterschiedlichen Unternehmen machen sich tagtäglich auf die Suche nach schädlichen Apps, die es, trotz der vielen Sicherheitsmaßnahmen, welche solche Fälle verhindern sollten, schaffen, sich in den App Store oder Google Play Store einzuschleusen. Die Anwendungen öffnen dabei, oftmals unsichtbar für den Nutzer, im Hintergrund Internetseiten mit Werbung, um so Geld für die Betreiber der App zu generieren.

Da dieses Vorgehen einiges an Daten und Akku verbraucht, sollte man in den Einstellungen regelmäßig den Verbrauch der einzelnen Apps kontrollieren, um so Auffälligkeiten schnell zu bemerken. Sollten Anwendungen als schädlich identifiziert werden, reagieren die Stores rasch und entfernen diese umgehend, dennoch liegt es dann am Nutzer, die Apps endgültig vom eigenen Smartphone zu löschen. Oft sind die Applikationen relativ unscheinbar und wurden bereits millionenfach heruntergeladen.

Diese Apps sollten Sie auf Android löschen

"High-Speed Camera", "Super Hero-Save the world!", "Smart Task Manager", "Spot 10 Differences", "Find 5 Differences - New", "Dinosaur Legend", "One Line Drawing", "Flashlight+", "Shoot Master", "Talent Trap - NEW", "Arrow Coins", "K-Dictionary", "BusanBus", "Parking Master", "Currency Converter", "Quick Note", "EzDica", "EzNotes", "Instagram Profile Downloader", "Joycode"

Diese Apps sollten sie auf iOS löschen

"Loot the Castle", "Run Bridge", "Shinning Gun", "Racing Legend 3D", "Rope Runner", "Wood Sculptor", "Fire-Wall", "Ninja Critical Hit"

Die Apps wurden bereits von den Unternehmen aus den Stores entfernt, sollten aber dennoch endgültig vom Smartphone gelöscht werden.