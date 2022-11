Geheimnisvoller Riesenfisch gibt Rätsel auf

Dorfbewohner haben in einem Teich bei Angkor Wat eine verblüffende Entdeckung gemacht.

Die Einwohner eines Dorfes in Kambodscha staunten nicht schlecht, als sie einen Riesenfisch an Land zogen. Der Fisch mit einem Gewicht von etwa 70 kg, tritt normalerweise im Amazonasgebiet in Südamerika auf, mehr als 10.000 Kilometer entfernt vom eigentlichen Lebensraum.

© Reuters ×

Der Mammutfisch wurde Berichten zufolge in einem Teich im Dorf Kravan, Gemeinde Nokor Thom, Stadt Siem Reap, Provinz Siem Reap, gefunden. Es wird vermutet, dass sich der Fisch in einem privaten Aquarium befand und dass der Besitzer den Fisch in den Teich geworfen hat, als er zu groß für sein Becken wurde.