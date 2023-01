'Glücklichster' Mensch der Welt verrät sein Geheimnis zum glücklich sein

Ein buddhistischer Mönch, der als der "glücklichste Mensch der Welt" gilt, hat sein Geheimnis für ein glückliches Leben verraten.

Der 76-Jährige, der stundenlang meditiert, verdiente sich den Titel "glücklichster lebender Mensch" nach einem Experiment der Universität von Wisconsin. Matthieu Ricard, ein ehemaliger französischer Wissenschaftler, der nach seinem Doktortitel in Molekulargenetik sein Leben an den Nagel gehängt hat und in den Himalaya gezogen ist, ist offiziell der "glücklichste Mensch' der Welt.

Neurowissenschaftler schlossen den Schädel des Mönchs an 256 Sensoren an und entdeckten, dass Ricards Gehirn während der Meditation Gammawellen produzierte, die mit Bewusstsein, Aufmerksamkeit, Lernen und Gedächtnis in Verbindung gebracht wurden, und zwar in einem nie zuvor beobachteten Ausmaß. Darüber hinaus zeigten die Scans eine unglaublich hohe Aktivität im linken präfrontalen Kortex seines Gehirns im Vergleich zum rechten, was bedeutet, dass er eine abnorm erhöhte Fähigkeit zur Freude hat.

In einem Gespräch mit Business Insid er auf dem Weltwirtschaftsforum in der Schweiz vor einigen Jahren betonte er, wie wichtig es ist, nicht mehr egoistisch zu denken. Er sagte: "Es geht nicht um die Moral. Es geht einfach darum, dass ich, ich, ich den ganzen Tag lang sehr spießig ist. Und das ist ziemlich unglücklich, denn man instrumentalisiert die ganze Welt als Bedrohung oder als potenzielles Interesse für sich selbst."

"Wenn Ihr Geist von Wohlwollen erfüllt ist, Sie wissen schon, von Leidenschaft und Solidarität ... dann ist das ein sehr gesunder Geisteszustand, der dem Gedeihen förderlich ist", fuhr er fort.