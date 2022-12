Erstmals gab es in Großbritannien eine Abstimmung über das Wort des Jahres. Doch der Sieger dürfte wohl kein gutes Licht auf die Briten lenken.

Liegen Stapel von Kleidern und Schachteln mit Essen zum Mitnehmen auf dem Boden verstreut? Haben Sie Chipskrümel auf Ihrem Bett? Haben Sie Ihre Routine öfter unterbrochen, als Sie zählen können? Ist es Ihnen sogar egal? Wenn ja, dann sind Sie vielleicht schon im Goblin-Modus". Dieses Wort wurde zum Oxford-Wort des Jahres 2022 gewählt.

Der Begriff wurde erstmals 2009 verwendet, ging aber Anfang dieses Jahres in den sozialen Medien viral, so die Oxford University Press. Der Begriff wurde bekannt, nachdem eine gefälschte Schlagzeile behauptete, dass der Rapper Kanye West bekannt war, und Julia Fox sich trennten, nachdem sie in den "Goblin-Modus" verfiel.