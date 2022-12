'Halbnackter' Jogger trotzt klirrender Kälte

Ein halbnackter Mann, der durch den Schnee joggte, trug trotz Temperaturen von -1 Grad nur ein Paar blaugrüne Shorts und eine Sturmhaube.

Der Personal Trainer und Unternehmer Yusef Bouattoura war am Sonntagabend bei starkem Schneefall in der Nähe des Tottenham Hotspur Stadiums an der White Hart Lane unterwegs. Trotz der eisigen Temperaturen trug Bouattoura nur ein Paar hellblaue Shorts und seine Laufschuhe. Er wird aus einem fahrenden Auto gefilmt, wie er in der Mitte der Straße am Stadion vorbeiläuft, während schneebedeckte Autos in der Gegenrichtung an ihm vorbeifahren.

Herr Bouattoura betitelte das Video auf Instagram mit "Ich habe einfach nur Spaß in meiner Heimatstadt! Es ist nicht das erste Mal, dass der Fitnesstrainer oben ohne auf den Straßen von London unterwegs ist. Anfang des Monats lief er nur in schwarzen Shorts und einer rosa Sturmhaube auf der Loughton High Road.