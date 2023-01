Handel mit irrer Frosch-Droge von Polizei aufgedeckt

Bei der Razzia beschlagnahmten die Beamten Cannabis, Zauberpilze und andere Drogen wie Ayahuasca und einen psychedelischen Tee.

Berichten zufolge benutzten die beiden die Drogen, um bewusstseinsverändernde Visionen oder Trancezustände herbeizuführen, die denen ähneln, die von traditionellen Schamanen in Südamerika zur Heilung eingesetzt werden. Nach Angaben der Polizei wurden den Kunden bis zu 88 Euro pro Tag für Kambo berechnet, eine Ausscheidung von Amazonas-Baumfröschen, die 40-mal stärker als Morphium sein soll.

Der 47-jährige Mann und die 52-jährige Frau wurden in ihrem Haus in Yecla, Spanien, festgenommen. Ein lokaler Polizeisprecher sagte: "Die Guardia Civil hat ein spirituelles Rückzugshaus aufgelöst, in dem auch schamanische Heilungsrituale praktiziert wurden. Zum Zeitpunkt der Razzia hielten die mutmaßlichen Schamanen ein Ayahuasca-Retreat für sieben Kunden ab".

Die Polizei beschlagnahmte 3 kg Cannabis, 14 Liter Ayahuasca, 3 kg Schnupftabak und halluzinogene Pilze. Die Beamten glauben, dass "schamanische Rituale von einem britischen Ehepaar über das Internet angeboten wurden".

Die spanische Polizei fügte hinzu, dass das Paar sein Haus "als Heilungshaus anbot, das sich unter anderem an Selbstentwicklungsgruppen, schamanische Exerzitien sowie Suchtentwöhnungen und Entgiftungen richtet".