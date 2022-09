Harald Glööckler in Notaufnahme

Harald Glööckler musste wegen eines schlimmen Bandscheibenvorfalls im Nacken ins Spital.

Aufgrund starker Schmerzen musste Harald Glööckler (57) am Wochenende ins Spital. Gegenüber einer Deutschen Presse-Agentur erklärt der Deutsche Modedesigner, dass es sich bei ihm um einen Bandscheibenvorfall im Nacken handle. Nervenwurzeln seien eingeklemmt. Sein Hund Billy King hätte sogar von einem Hundesitter betreut werden müssen.

Glööcklers Schmerzen seien mit starken Mitteln und Spritzen behandelt worden. Zum Glück konnte der 57-Jährige das Spital wieder verlassen.

"Ich konnte mich in den letzten Tagen wegen starker Schmerzen nicht melden. Ich bin jetzt in Behandlung und wollte ein Lebenszeichen von mir geben", schreibt Harald Glööckler in seinem neuen Post auf Instagram.