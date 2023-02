Hat mit Essen geworfen: Mann ermordet Mitbewohner auf brutale Weise

Ein Mann schlug seinen Mitbewohner brutal zu Tode, bevor er ihn teilweise in einem flachen Grab begrub, nachdem sie Essen auf den Boden geworfen hatten.

Bryan Marquez behauptet, sein Mitbewohner, den er als Guanajuato identifizierte, habe ihn nicht respektiert und seinen Teller mit Essen auf den Boden geworfen. Daraufhin schlug er ihn brutal zusammen und vergrub ihn im Garten.

Die Polizei wurde zu dem Haus gerufen, nachdem Blut im Garten gefunden worden war und es den Anschein hatte, dass es sich um ein flaches Grab handelte. Als die Beamten eintrafen, fanden sie das Opfer, das als Guanajuato identifiziert wurde, in einem 18 Zentimeter tiefen Loch, aus dem sein Fuß teilweise herausschaute.

"Der Ort, an dem wir den Verstorbenen fanden, war sehr klein, und anfangs waren sie sehr besorgt, dass es sich um ein Kind handelte, also waren alle von Anfang an nervös", so die Polizei. Die Einsatzkräfte entdeckten außerdem Blut, Schaufeln, Sperrholz, Handschuhe, Steine und eine Decke im Hof.

Bei der Vernehmung auf einer Polizeistation sagte Marquez, er habe seinen Mitbewohner, den er Guanajuato nannte, getötet. Er behauptet, Guanajuato habe ihn nicht respektiert und dann seinen Teller mit Essen auf den Boden geworfen. Marquez sagte, er habe dem Opfer ins Gesicht, auf die Nase und in die Rippen geschlagen und ihm Kies und Schmutz in den Mund gestopft.

Er behauptet, sein Mitbewohner sei nicht aufgestanden, als Marquez ihn dazu aufforderte, so dass Marquez den Körper des Opfers über den Hof schleifte und ein Grab aushob.