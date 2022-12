Hatten bereits Hausverbot: 'Trinkende' Emus kehrten in Kneipe zurück

Die Emus Kevin und Carol lösten im vergangenen Jahr einen Medienrummel aus, als sie aus einem verbannt wurden.

Sie erhielten lebenslanges Hausverbot, weil sie trotz ihrer häufigen Besuche das Lokal verwüsteten und mehrere Haufen Emu-Kot hinterließen. Die beiden wurden sogar dabei erwischt, wie sie das Essen und die Autoschlüssel der Gäste stahlen. Nach dem Verbot verschwanden sie aus dem kleinen Ort Yaraka, in dem insgesamt nur etwa 20 Menschen leben.

Doch nun kehrten die Tiere zurück. Die Tiere wurde wieder in der Nähe des Pubs in Australien gesichtet. Eine Anwohnerin sagte: "Ich habe einige Nachforschungen angestellt und weiß, dass sie immer noch hier sind. Sie blieben einfach da, und jeder kümmerte sich um sie. Es sind immer noch wilde Tiere."

Die Anwohnerin Leanna Byrnewird als Mutter der Drachen" bezeichnet, weil sie die beiden überhaupt erst in die Stadt gebracht hat. Sie fand sie als Teil von neun Eiern, die ihr von zwei Männern gegeben wurden, die in der Gegend ein Emu-Nest gefunden hatten. Sie sagte: "Sie lieben Streicheleinheiten. Ich musste anfangen, ihnen kistenweise Bier zu kaufen und Essen für sie zu besorgen. Dennoch sind es nicht meine Haustiere", so die Frau.