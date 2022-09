'Heißeste Oma der Welt' verrät ihr Schönheits-Geheimnis

Die 51-jährige Gina Stewart ist auch bekannt als die "heißeste Oma der Welt".

Immer wieder sind ihre Fans hin und weg. Denn Gina Stewart sieht wirklich nicht aus, wie eine 51-Jährige. Die Frau, die als "heißeste Oma der Welt" gilt, kann sich wirklich noch in jedem Outfit zeigen.

© Instagram/ginastewartofficial ×

Nun verrät die schöne Großmutter ihr Schönheits-Rezept. Auf Instagram postet sie ein neues Foto, auf dem die schöne Oma einen Hauch von Nichts trägt. In der Hand hält sie eine Tasse Tee. Unter dem Bild heißt es: "Teezeit - ich versuche, meine zwei Tassen pro Tag zu trinken. Die gesundheitlichen Vorteile des Teetrinkens sind wissenschaftlich belegt - grüner Tee, schwarzer Tee, beide werden für ihre gesundheitlichen Vorteile sehr geschätzt."

© Instagram/ginastewartofficial

Um ihre Theorie zu untermauern, zitiert die 51-Jährige zitierte sogar eine Studie, die in den Annuals of Internal Medicine veröffentlicht wurde. In dieser behaupten Forscher, dass Menschen, die täglich ein paar Gläser Tee trinken, länger leben können.

Ob ihre Schönheit nun wirklich nur am Tee liegt, ist unklar. Die Fans waren jedenfalls begeistert von ihren sexy Tee-Bildern, die auf Instagram mehr als 450 Likes erhielten.