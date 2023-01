Hielt es geheim: Mann zahlte jahrelang Medikamente der Nachbarn

Ein Mann half jahrelang, die Apothekenrechnungen seiner Nachbarn zu bezahlen - ohne dass jemand davon wusste.

Hody Childress verbrachte sein ganzes Leben in Geraldine, einer kleinen Stadt in Alabama, in der weniger als tausend Menschen leben. Der Landwirt und Air-Force-Veteran war 2012 schockiert und traurig, als die örtliche Apothekerin Brooke Walker ihm mitteilte, dass die Menschen oft nicht in der Lage seien, ihre Medikamente zu bezahlen. Hody reichte ihr 100 Dollar und sagte: "Nächstes Mal, wenn das passiert, nimmst du das? Sagen Sie nicht, woher es kommt, und sagen Sie mir nicht, wer es braucht, sagen Sie nur, dass es ein Segen des Herrn ist."

Doch die Dame wusste nicht, dass es erst der Anfang sei. Nach Angaben der BBC sagte Brooke: "Es ging fast 10 Jahre lang jeden Monat weiter. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde, und er sagte immer: 'Das bleibt unter uns'". Und seine verdeckte Philanthropie blieb bis Ende letzten Jahres unter ihnen, als sich der Gesundheitszustand des 80-Jährigen zu verschlechtern begann. Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung machte es ihm schwer, sich zu bewegen, und so vertraute er seiner Tochter Tania Nix die Aufgabe an, die monatlichen 100 Dollar zu der Apotheke zu bringen.

"Ich war schockiert - ich hatte keine Ahnung, dass er den Leuten in der Drogerie hilft", sagte Tania. "Er erzählte mir, dass er der Apothekerin in Geraldine an jedem Monatsersten einen 100-Dollar-Schein brachte, und er wollte nicht wissen, wem sie damit geholfen hatte - er wollte einfach nur Menschen damit segnen."