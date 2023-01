Hier bemerkt Vater, dass Sohn (2) auf Rückbank von gestohlenem Auto sitzt

Ein Vater erlebte seinen "schlimmsten Albtraum", als er feststellte, dass sein Auto gestohlen worden war, während sein zweijähriger Sohn auf dem Rücksitz schlief.

Der Vater war gerade mit seinem Sohn in seinem grauen Volkswagen Tiguan zum Einkaufen gefahren, als sich der Vorfall in Victoria, Australien, ereignete. Er kam im Laden an und wollte ein Eis kaufen, entschied sich aber, seinen Sohn nicht zu wecken, der friedlich auf dem Rücksitz schlief.

Der Vater ließ das Auto laufen, damit sein Sohn im Auto bleiben konnte, und stieg aus, um seine Einkäufe zu erledigen, während er etwa 30 Meter vom Auto entfernt blieb. In diesem Moment stieg ein anderer Mann in das Auto und fuhr davon. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann das Fahrzeug "beobachtet" hatte, bevor er einstieg, dass er aber nicht wusste, dass sich das Kind darin befand, als er es ausrauben wollte.

In einer Erklärung zu dem Vorfall erklärte Detective Acting Senior Sergeant Grant Lewis: "(Er) hat das Fahrzeug gestohlen, ist etwa 350 m durch die Rückseite der Chelsea-Läden gefahren, bevor er offensichtlich bemerkte, dass sich ein Kind im Fahrzeug befand." Als der Vater erkannte, was passiert war, rannte er zu einem Kebab-Laden in der Nähe des geparkten Autos, um Hilfe zu holen.

Der Angestellte Christopher Hall schilderte die Situation gegenüber 9NEWS wie folgt: "Dieser Typ stürmte einfach in den Laden, er wirkte sichtlich panisch, gestresst, er telefonierte." Glücklicherweise hielt der Mann, der das Auto gestohlen hatte, an, als er bemerkte, dass das zweijährige Kind auf dem Rücksitz saß, aber er kehrte nicht um. Lewis erklärte: "Er hat dann das Auto gestoppt, das Kind an den Straßenrand gesetzt ... und ist dann unberechenbar in Richtung Süden auf dem Nepean Hwy in Richtung Frankston davongefahren."

Der kleine Junge wurde von Bürgern gerettet, die ihn am Rande der viel befahrenen Straße entdeckten und anhielten, um die Polizei zu rufen. Er wurde nicht verletzt, war aber "offensichtlich traumatisiert und verstört".