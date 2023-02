Hier ist der Konsum von harten Drogen völlig legal

Dies ist Teil eines dreijährigen Experiments, mit dem festgestellt werden soll, ob die Entkriminalisierung den Drogenkonsum beeinflussen kann.

Britisch-Kolumbien in Kanada ist die erste Provinz, die harte Drogen weitgehend entkriminalisiert. Personen, die in der Region leben und über 18 Jahre alt sind, dürfen künftig 2,5 Gramm Kokain, Heroin, Fentanyl, Methamphetamin und Morphin mit sich führen.

Die Provinz sagt, dass diejenigen, die mit 2,5 Gramm oder weniger einer harten Droge erwischt werden, nicht verhaftet, angeklagt oder ihre Substanzen beschlagnahmt werden", so die BBC. Stattdessen werden ihnen Informationen über die Gesundheits- und Sozialdienste angeboten. Carolyn Bennett, Kanadas Bundesministerin für psychische Gesundheit und Suchtfragen, ist gespannt, wie die Menschen in BC auf das neue System reagieren. "Jeden Tag verlieren wir Menschen durch Überdosierungen aufgrund des immer giftigeren illegalen Drogenangebots", sagte sie in einer Erklärung.

"Wir sind entschlossen, diese tragische Epidemie durch mutiges Handeln und einen bedeutenden politischen Wandel zu stoppen. Indem wir Britisch-Kolumbien bei dieser Ausnahmeregelung zum Gesetz über kontrollierte Drogen und Substanzen unterstützen, gibt unsere Regierung der Provinz die Möglichkeit, Menschen vom Strafrechtssystem weg und hin zu den Gesundheits- und Sozialdiensten, die sie brauchen, zu lenken."

Mehr als 9.000 Polizeibeamte an vorderster Front wurden darin geschult, wie sie auf Personen mit Drogenbesitz reagieren sollen.

Bereits im Jahr 2001 machte Portugal einen Versuch und schuf die strafrechtliche Verfolgung von Drogenbesitz ab. "Die Zahl der Menschen, die sich freiwillig in Behandlung begeben, ist erheblich gestiegen, während Todesfälle durch Überdosierung, HIV-Infektionen, problematischer Drogenkonsum und Inhaftierungen wegen Drogendelikten drastisch zurückgegangen sind."