Hier weint Tiger-Mama um ertrunkene Junge

Dieses herzzerreißende Video zeigt eine Tigermutter in tiefer Trauer, nachdem zwei ihrer vier Monate alten Jungen in einem Tierheim in Wisconsin in einen eisigen Teich gefallen und ertrunken waren.

Ginger wurde in den frühen Morgenstunden vom Personal beim "Weinen" erwischt, nachdem sie festgestellt hatte, dass sie zwei ihrer beiden Jungen - Nina und Khan - verloren hatte. Der Shalom Wildlife Zoo veröffentlichte daraufhin ein Video auf Facebook, das die angeschlagene Raubkatze zeigt, wie sie in einem Gehege den Kopf in ihren Pfoten vergraben hat. Eines von Gingers beiden überlebenden Jungtieren versuchte, sie aufzumuntern, aber sie blieb in tiefer Trauer. Die beiden Tigerbabys hatten offenbar auf einem Baumstamm gespielt, bevor sie in einen eiskalten Teich rutschten.Tiger sind ausgezeichnete Schwimmer, aber als sie versuchten, sich auf das Eis zu ziehen, brach es immer wieder durch", heißt es in der Bildunterschrift eines Facebook-Videos, das vom Shalom Wildlife Zoo geteilt wurde. Nach Angaben des World Wildlife Fund (WWF) werden in den USA mehr als 5.000 weiße Tiger in Gefangenschaft gehalten". Der WWF berichtet weiter, dass das Fell weißer Tiger "in freier Wildbahn ein Hindernis darstellen würde, da es dem Tiger keinerlei Tarnung bietet, was seine Überlebenschancen stark verringert".