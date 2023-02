Historischer Moment: Erstmals zwei schwarze Quarterbacks in Super Bowl

Wenn der Kickoff zum Superbowl erfolgt, werden alle Augen auf die beiden Quarterbacks gerichtet sein. Erstmals in der Geschichte der NFL stehen sich auch zwei schwarze Spielmacher im Super Bowl gegenüber.

Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs und Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles werden wohl die beiden Hauptprotagonisten in Finalspiel der NFL werden. Erstmals in der Geschichte des Superbowls stehen sich auch zwei schwarze Quarterbacks direkt gegenüber - ein historischer Moment.

"Es ist ein historischer Moment, wir sind Teil davon. So viele vor uns haben das Fundament gelegt. Das wird ein spezieller Moment, der hoffentlich unsterblich wird", so Mahomes in einem Statement vor dem Spiel. "Das ist historisch. Das zeigt Kids: Es ist machbar," so der Eagles Spielmacher Hurts.

Von Sonntag auf Montag, Kickoff ist für 00:30 MEZ geplant, werden dann hunderte Millionen Menschen den beiden bei der Arbeit zusehen.