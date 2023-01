Hohe Anzahl: Dieser Mann hat über 4000 Bücher gelesen

Dieser Mann ist ein wahres Phänomen. Er verbrachte beinahe sein komplettes Leben mit dem Lesen von Büchern. Insgesamt schaffte er es über 4000 Bücher zu lesen.

Aziz in Rabataus Marokko hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er besitzt selber einen kleinen Buchladen und liest in jeder freien Minute ebenfalls ein Buch. Mit über 4.000 Büchern in seinen Regalen hat dieser marokkanische Mann nicht nur jedes einzelne gelesen, sondern auch unzählige Leben durch sie gelebt.

© Stephen Higgins/Morocco World News ×

Seine Leidenschaft für Literatur und sein Wunsch, sie mit anderen zu teilen, kommt daher, dass es in Marokko immer noch eine beträchtliche Quote an Personen gibt, die nicht lesen oder schreiben können. "Ich werde erst aufhlren, wenn alle Personen lesen können", so der Mann.