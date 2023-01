Hotelgast zahlt 50 Euro, nur für das Öffnen der Minibar

Ein Hotelgast teilte auf den sozialen Medien, dass er für das Öffnen des Minikühlschranks in seinem Zimmer eine Gebühr zahlen muss.

Die Preise sind in der Regel auf der Preisliste angegeben, doch nicht so in diesem Hotel. Ein Hotelgast in England war schockiert, als er alleine für das Öffnen der Minibar eine stolze Summe ablegen musste. Auf Reddit teilte der Urlauber einen Schnappschuss des Hinweises, der an der Tür der Minibar klebte.

Darauf stand: "Das Erfrischungszentrum ist mit einem Sensor ausgestattet. Die Nutzung des Erfrischungscenters zur persönlichen Aufbewahrung zieht automatisch eine Gebühr von 50 Euro nach sich."

Viele User waren entsetzt über die Dreistigkeit des Hotels.