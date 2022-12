Hotelsex: Diese Dinge sollten dabei sein

Die Besitzerin eines Sexshops hat eine Liste von Gegenständen zusammengestellt, die Paare unbedingt einpacken sollten, um ihren Sex im Hotel aufzupeppen.

Die Sexshop-Besitzerin Andrea ist dafür bekannt, dass sie online Tipps für Paare und Singles veröffentlicht, die ihr Privatleben - oder sogar ihre Solo-Sessions - aufpeppen wollen. Zu den Produkten, die in ihrer "Pure Romance Collection" enthalten sind, gehören: HeLi - Gleitmittel auf Wasserbasis, Rev - Prickelnde Masturbationscreme, Rendezvous - Penisring mit Vibrator und ein Pure Romance Gleitmittel.

Die gesamte Kollektion würde etwa 154 Euro kosten - die einzelnen Artikel liegen zwischen 24 Euro und 80 Dollar 65 Euro pro Stück. Ihre 6.000 Follower stimmten ihr in den Kommentaren zu, als sie empfahl, das Gleitmittel "Just Like Me" auszuprobieren, das "so konzipiert ist, dass es die vaginale Feuchtigkeit imitiert".