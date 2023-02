Hühner verschwanden immer wieder: Mann fand in eigenem Keller riesige unterirdische Stadt

Ein Mann fand einst eine riesige unterirdische Stadt in seinem Keller, als er nach dem Grund für das ständige Verschwinden seiner Hühner suchte.

In der Stadt Derinkuyu in der Türkei renovierte ein Mann 1963 sein Haus, als er bemerkte, dass viele seiner Hühner verschwanden. Während des Umbaus bemerkte er, dass sich in seinem Keller eine kleine Spalte gebildet hatte, durch die seine Hühner verschwanden. Dabei bemerkte er den ersten von mehr als 600 Eingängen, die schließlich in den Häusern der Menschen gefunden wurden und zur unterirdischen Stadt Derinkuyu führten.

Die Ausgrabungsarbeiten legten ein unglaubliches Wunderwerk der Technik frei, ein Netz von Tunneln und Unterständen, das 18 Stockwerke tief in die Tiefe reichte und bis zu 20 000 Menschen und ihr Vieh eine Zeit lang vor Schaden bewahren konnte.

Man geht davon aus, dass diese riesige unterirdische Stadt ursprünglich ein Höhlensystem war, das 1200 v. Chr. von den Hethitern zum Schutz vor den Phrygern gebaut wurde, die dann ihrerseits das Gebiet weiter ausgruben und den Lebensraum erweiterten, als sie die Region eroberten. In späteren Jahrhunderten scheinen die christlichen Bewohner des Römischen Reiches die Höhlensysteme erweitert zu haben, indem sie weitere Schichten hinzufügten und Kapellen, Ställe und Orte zur Herstellung von Wein und Olivenöl einbauten.

Die unterirdische Stadt Derinkuyu diente den Bewohnern der Region bei vielen Gelegenheiten als sicherer Zufluchtsort, da eine lange Reihe von Eroberern und Besatzern durch diesen Teil der Welt marschierte. Nach dem Zusammenbruch des byzantinischen Reiches nutzte die örtliche christliche Bevölkerung die Stadt noch mehrere Jahrhunderte lang als Zufluchtsort vor der osmanischen Verfolgung.